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Иран заявил о готовности вернуться к обязательствам по ядерной сделке

Иран готов полностью вернуться к выполнению обязательств в рамках СВПД, заявил президент Пезешкиан.
Марина Крижановская 2024-09-23 23:37:15
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office Keystone Press Agency Globallookpress

Иран заявил о готовности вернуться к условиям СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) - так называемой ядерной сделке, при этом он не намерен создавать ядерное оружие.

С таким заявлением выступил президент исламской республики Масуд Пезешкиан. Он провел встречу с журналистами, находясь в Нью-Йорке. Он добавил, что не должно быть одностороннего исполнения своих обязательств, упоминая страны Запада - участников СВПД.

«Мы полностью готовы вернуться к нашим обязательствам по соглашению, но не должно быть так, что Соединенные Штаты и европейские страны, не желая выполнять свои обязательства, в свою очередь, просят нас вернуться к нашим», - цитирует Пезешкиана иранское агентство ISNA.

Военная доктрина Ирана, продолжил глава республики, не будет содержать ядерное оружие, подчеркнув, что государство не стремится к созданию такового.

Кроме того, президент Ирана обратил внимание на МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), проводившее «самое тщательное наблюдение» в стране, в то время как ее неоправданно обвиняли в попытках создания ядерного оружия.

Неделей ранее, 16 сентября, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал условия возобновления ядерной сделки. Можно вернуться к переговорам, применяя формулу «доверие в обмен на снятие санкций», однако все зависит от настроя сторон, добавил он.

Напомним, иранская ядерная программа (СВПД) появилась в 2015 году, когда в обмен на некоторые ограничения в отношении обогащения урана и исследования ИРИ в сфере ядерного вооружения и другие условия с республики могли снять санкции.

В СВПД в формате «5+1» участвовали пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания), а также Германия с одной стороны и Иран с другой. Но в 2018 году Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки. Процесс приостановился.

#в стране и мире #ядерное оружие #Иран #МАГАТЭ #свпд #иранская ядерная сделка #Масуд Пезешкиан
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