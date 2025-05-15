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Путин определил состав экспертной группы для переговоров в Стамбуле

В состав экспертной группы войдут Александр Зорин, Елена Подобреевская, Алексей Полищук, Владимир Шевцов.
Дарья Ситникова 2025-05-15 00:00:15
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации РФ для переговоров с Украиной. В документе также указаны те, кто представят нашу страну в качестве экспертов. Кремль опубликовал текст документа. 

В число экспертов для переговоров с Украиной войдут: первый заместитель начальника информации управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации Александр Зорин, заместитель начальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Алексей Полищук, заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Владимир Шевцов.

Также стало известно, кто войдет в переговорную группу: помощник президента  Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник главного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации Игорь Костюков, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Путин ранее призвал Украину возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Место встречи российский лидер предложил Стамбул, а дату - 15 мая, четверг. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация будет ждать украинскую уже завтра.

Известно, что на переговорах двух стран также будут находиться спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог.

#Россия #Путин #делегация #Украина #Кремль #переговоры #стамбул #Эксперты
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