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Песков: российская делегация будет ждать украинскую завтра в Стамбуле

Все сказанное президентом России 11 мая сохраняет свою актуальность, заявил представитель Кремля.
Лиза Губина 2025-05-14 12:25:00
© Фото: Liu Lei, XinHua, Global Look Press

Российская делегация будет ждать украинскую завтра, 15 мая, в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ее состав объявит Кремль, когда будет указание президента РФ, отметил пресс-секретарь российского лидера. Все сказанное президентом России Владимиром Путиным 11 мая сохраняет свою актуальность.

Ранее Песков отмечал, что Владимир Владимирович объявит делегатов, когда посчитает нужным.

Напомним, речь идет об инициативе российского лидера, который призвал Украину возобновить прямые переговоры без предварительных условий. В качестве места президент предложил турецкую столицу, а даты - 15 мая, четверг.

#Россия #Украина #переговоры #стамбул #Дмитрий Песков
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