Огромные потери на фронте вынуждают киевский режим ужесточать мобилизацию. Так называемые ТЦК просто похищают людей на улицах. Чтобы схватить очередную жертву, идут на любые хитрости, даже маскируют свои микроавтобусы под кареты «скорой помощи». Набор в ряды ВСУ с каждым днем только усиливается.

Украинцы всеми способами стараются избежать фронта. Иногда даже ценой жизни и здоровья. В Днепропетровске молодой человек убегал от сотрудников ТЦК и попал под машину.

«Они погнались за мной, огромные громилы, ноги 45 размера. Один ударил меня, пока я бежал от него. Он просто полностью выбил мне бедро, теперь у меня перелом со смещением», - рассказал пострадавший.

Военкомы патрулируют улицы круглосуточно. Поиск новых жертв не прекращается, людей вытаскивают из автобусов, из церквей во время службы, ловят на работе, в подъездах и даже в полях. Забирают всех подряд. Не важно, есть у человека так называемая «бронь» или нет. В Харькове сотрудники ТЦК избили учителя истории за «отказ» ехать на фронт.

«80% украинцев ненавидят эту структуру ТЦК. Беспредел намного жестче, чем то что мы видим в СМИ или в соцсетях. Туда привлекаются специальные люди, так называемые "беспредельщики", сами на фронте они не воевали, но обладают отсутствием моральных качеств. Находят таких людей, которых выпускают в поля и они занимаются отловом людей. Это все конвертируется в определенные финансы, а те, кто не может заплатить - едут на войну», - объяснил политик, экс-народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

«Уклонистов» объявляют в розыск, на них устраивают массовые облавы. Один из военкомов Житомирской области признался, что в рейд на соотечественников собирается как на рыбалку. Себя и коллег откровенно и нагло называет «людоловами». Но украинцы даже попав на фронт - быстро стараются оттуда ретироваться.

«Нас с Ковалевки направили на позицию, там я узнал, что мой товарищ связался с русскими и попросил помощи. А я его просил, чтобы он меня не бросил», - признался пленный военнослужащий ВСУ Александр Бродовей.

В Верховной раде народные депутаты открыто заговорили о коррупции в ТЦК. Освобождение от мобилизации или временная отсрочка обойдутся минимум в 5 тысяч евро. Уехать из страны можно уже за 200 тысяч. Общая сумма полученных взяток, по оценкам экспертов, давно перевалила за миллиард евро.

«Оценки экспертов говорят о теневом обороте, связанном с ТЦК, в размере от 0,8 до 2,1 миллиарда евро ежегодно. Вдумайтесь в эти цифры. Речь идет о том, чтобы на тебя закрыли глаза на какое-то время, чтобы дело переложили из верхней папочки вниз, чтобы побыстрее обновили данные», - отметил депутат Верховной рады Украины Дмитрий Микиша.

Расцвет переживает и теневой рынок медицинских справок и белых билетов. Медики охотно вписались в прибыльные схемы.

«Есть так называемая такса, если тебя поймали в бусике, затокали силком, и есть деньги, то за 2 тысячи долларов можно откупиться прямо в этом бусике. Есть мелкие поборы вплоть до того, когда ты находишься на комиссии. Это вот такой коррупционный спрут, он был на Украине в прежние довоенные времена, а сейчас это стало это каким то бумом», - сетует политолог, член движения «Другая Украина» Василий Вакаров.

Пока украинские солдаты тысячами гибнут на фронте, в тылу многие пытаются построить карьеру, делают популистские заявления. Депутат Алексей Гончаренко призвал власти Украины закрыть военкоматы.

«К сожалению, на Украине к человеку порой относятся как к животному. Разве мы не замечаем этого? Житомирский ТЦК обсуждает на совещании, как "ловить" людей. Это нормальная ситуация? А второе видео - военнослужащий ТЦК просто бьет человека на улице. "Бусификацию" необходимо остановить, ТЦК распустить и запустить нормальный мобилизационный механизм», - предложил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Однако вряд ли народному избраннику стало жалко соотечественников. Гончаренко просто нашел очередную острую тему. Депутат не раз был в центре внимания - то снимал видео на фоне горящего Дома Профсоюзов в Одессе в 2014 году, то его неоднократно замечали в окружении сторонников ЛГБТ* (экстремистское движение, запрещенное в Российской Федерации).

Эксперты расценивают выступление, как попытку «перехватить» повестку. Гончаренко просто пытается набрать «политические очки» на фоне переговоров о перемирии и растущего среди украинцев недовольства военкомами.

Киев терпит провалы не только на фронте, но, очевидно, и в маркетинге - власти пытаются набрать молодых людей, которые по возрасту не попадают под принудительную мобилизацию. В городах все чаще замечают рекламу - девушкам до 25 лет предлагают контракт за несколько тысяч роллов, а юношам - за 15 тысяч бургеров.

В Сети вирусятся видео, где блогеры обещают перспективное будущее в Незалежной и призывают молодых людей не уезжать из страны. Масштабная кампания начинает вызывать вопросы. Киевским властям, судя по всему, стало очень трудно выполнять план по мобилизации. Боеспособных частей на линии соприкосновения все меньше, очередей за контрактами нет. И вскоре военкомы сами массово станут жертвами - киевский режим в конце апреля решил самих сотрудников ТЦК отправлять в окопы.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации.