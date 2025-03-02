МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сын Трампа назвал «чистым злом» принудительную мобилизацию на Украине

В соцсетях опубликовали свежий видеоролик, на котором сотрудники ТЦК насильно мобилизуют на улице мужчину.
Глеб Владовский 2025-03-02 16:58:27
© Фото: Juan Moreno Keystone Press Agency Globallookpress

Происходящая на Украине принудительная мобилизация является чистым злом. Такое сообщение опубликовал в соцсетях сын президента США Дональд Трамп-младший.

«Посмотрите каждое видео по этой теме. Это чистое зло», - заявил он, опубликовав запись, на которой сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют мужчину и заталкивают его в машину.

Пользователи в сети выразили возмущение касательно увиденного материала. Некоторые не могли поверить, что такое происходит по всей Украине.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что число мобилизованных в ряды ВСУ превышает количество убитых и раненых.

#в стране и мире #ВСУ #соцсети #Дональд Трамп-младший #мобилизация на Украине #тцк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 