Сын Трампа назвал «чистым злом» принудительную мобилизацию на Украине

Происходящая на Украине принудительная мобилизация является чистым злом. Такое сообщение опубликовал в соцсетях сын президента США Дональд Трамп-младший.

«Посмотрите каждое видео по этой теме. Это чистое зло», - заявил он, опубликовав запись, на которой сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют мужчину и заталкивают его в машину.

Пользователи в сети выразили возмущение касательно увиденного материала. Некоторые не могли поверить, что такое происходит по всей Украине.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что число мобилизованных в ряды ВСУ превышает количество убитых и раненых.