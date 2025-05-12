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Лавров обсудил с Фиданом предложение Путина о переговорах в Стамбуле

Речь идет о предложении российского лидера в адрес Киева начать прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.
Лиза Губина 2025-05-12 22:19:19
© Фото: МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты обсудили инициативу президента России Владимира Путина о встрече представителей Москвы и Киева в Стамбуле для обсуждения мирного урегулирования на Украине.

Разговор состоялся сегодня, 12 мая, уточнили в МИД РФ.

Напомним, речь идет о предложении российского лидера в адрес Киева начать прямые переговоры без предварительных условий, он обозначил дату - 15 мая и место - турецкую столицу. На этом фоне Владимир Путин также пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.  

#Россия #Украина #Сергей Лавров #Турция #МИД РФ #Хакан Фидан
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