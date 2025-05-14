Слуцкий назвал три возможных сценария переговоров в Стамбуле

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в разговоре со «Звездой» перечислил три возможных сценария переговоров в Стамбуле.

Первый - Киев будет разыгрывать спектакли и комедии, второй - сценарий 2022 года, третий - содержательные переговоры. Российская делегация рассчитывает на последний вариант.

«Все зависит от поведения украинской стороны. Либо там будут разыгрываться какие-то спектакли или комедии, либо там будет сценарий 2022 года, когда нас попросту обманули, либо там будет то, на что рассчитываем мы, - содержательные переговоры», - подчеркнул парламентарий.

Слуцкий сделал и ряд других заявлений. По его словам, Россия намерена обсудить «внеблоковый» статус Украины, вопросы и задачи для будущей нацбезопасности, шаги, ведущие к реальному прекращению конфликта.

Он также подчеркнул, что формула обмена пленными «всех на всех» возможна, но рассматривать надо детально. В вопросе «азовцев»* (террористическая организация, запрещена в РФ) и им подобных нужно вникать в обстоятельства преступлений, которые они совершили.

Также политик поделился, что российская делегация будет состоять из профессиональных переговорщиков, которые заточены на серьезный результат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что завтра, 15 мая, российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле. Тех, кто представит Россию, объявит Кремль, когда даст указание президент Владимир Путин.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.