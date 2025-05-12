«Европу за детский стол»: что известно о стамбульской встрече РФ и Украины

Выступая с предложением о возобновлении прямых переговоров с Украиной, прерванных по инициативе Киева три года назад в Стамбуле, президент России Владимир Путин не только назвал их конкретную дату - 15 мая, но и заявил о готовности России начать контакты с представителями украинской стороны без каких-либо предварительных условий.

«Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не могут это не поддержать», - сказал российский лидер.

Впервые об этом по итогам визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в конце апреля заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Сразу после заявления Владимира Путина для представителей российских и зарубежных СМИ Ушаков заявил, что Москва ждет ответа от Киева. И он вскоре действительно последовал. Зеленский, который 2,5 года назад издал отдельный указ, запрещающий вести переговоры с Владимиром Путиным, теперь настаивает, чтобы за столом переговоров сидел именно он, хотя обычно встрече лидеров государств предшествует большая подготовительная работа, а до начала возможных переговоров в Стамбуле остается лишь трое суток.

Кроме этого Зеленский выдвигает главное предварительное условие - 30-дневное прекращение огня, которое, как потребовали от России в ультимативной форме Великобритания, Франция, Германия и Польша, должно вступить в силу начиная с сегодня. В противном случае МИД Германии грозит введением новых санкций.

«До этого предупреждения мы уже слышали предупреждение позавчера. Также они были озвучены в достаточно ультимативной форме, но такой язык ультиматумов, он для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», - обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Чтобы придать своим словам большей убедительности, лидеры государств из числа так называемой «Коалиции желающих» по итогам визита в Киев заявили о поддержке американской стороны. Издание Politico пишет, что Трамп ответил на их звонок несмотря на 7 утра по местному времени. Впрочем, один из собеседников издания предупредил о вероятной смене позиции Трампа. И пока президент США об этом, действительно, не обмолвился и словом. Вместо этого он раскритиковал позицию украинской стороны и призвал ее как можно скорее согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле.

«Украина должна немедленно согласиться на эту встречу. По крайней мере, это позволит понять, возможна ли вообще какая-либо сделка, если нет — европейские лидеры и США будут точно знать, на чем стоят, и смогут действовать соответствующим образом. Я начинаю сомневаться, что Украина действительно намерена договариваться с Путиным. Проведите эту встречу - сейчас же!», - сказал Трамп.

В качестве подтверждения серьезности намерений России к заключению долгосрочного мира, а не временного перемирия Владимир Путин анонсировал предстоящий телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Турецкий лидер, говорится в сообщении, опубликованном на следующий день на сайте Кремля, всецело поддержал предложение России и заявил о готовности Стамбула принять переговоры с Украиной.

В октябре на саммите БРИКС в Казани Владимир Путин рассказал как минимум о нескольких, неизвестных до тех пор, мирных инициативах Реджепа Эрдогана. Все их впоследствии отклонила украинская сторона, неоднократно менявшая свою позицию.

«Высокий представитель Турции позвонил нам прямо из Нью-Йорка. А до этого было то же самое, до этого тоже Турция выступила с инициативой по поводу ситуации в Черном море. И мы согласились. А потом глава киевского режима публично заявил: никаких переговоров. Мы тоже нашим турецким друзьям сказали: слушайте, вы там разберитесь, вы нам предлагаете со ссылкой на них, мы соглашаемся, а потом слышим отказ через день – как это понимать? Они так руками развели: вот так, вот такие вот партнеры сложные. Я почему говорю, что очень сложно оценивать в баллах от одного до десяти? Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным», - сказал Владимир Путин.

Три года назад именно в Стамбуле украинская делегация парафировала - то есть утвердила к подписанию - проект мирных соглашений. То есть на тот момент возражения у Киева они не вызывали. В 2023 году на встрече с лидерами африканских государств Владимир Путин даже показал один из экземпляров того документа.

«Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он. Он есть», - отметил Путин.

Впоследствии Россия неоднократно заявляла о своей готовности вернуться за стол переговоров с Киевом, но с учетом реалий на земле. Заявление Владимира Путина представителям российских и мировых СМИ прозвучало вскоре после окончания предложенного Москвой трехдневного перемирия по случаю Дня Победы, которое официальный Киев как известно не поддержал.

«Такой подход, нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира встретил понимание и поддержку у лидеров многих государств, в том числе наших партнеров по СНГ, БРИКС, а также из других стран. Мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования», - пояснил Дмитрий Песков.

Совместный визит лидеров западных государств в Киев уже на следующий день после Парада на Красной площади, был призван подчеркнуть, что они занимают скоординированную позицию по отношению к России. Хотя прекращение боевых действий, как ранее заявляли в Москвы, в первую очередь, выгодно Киеву для перевооружения и восполнения нехватки в живой силе.

Кроме этого европейским политикам не дает покоя, что на переговорах по Украине, по выражению главы немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера, Европа осталась за детским столом.

«Владимир Путин заявил, что готов начать переговоры, ведущие к перемирию. Это хорошо. Мы готовы уже в четверг вступить в эти переговоры, но для этого необходимо прекращение огня», - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Помощник президента Юрий Ушаков пообещал раскрыть состав делегаций, как только глава государства даст команду. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры пройдут на соответствующем уровне.

Известно, что в эти дни для участия в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО в Турцию прилетит госсекретарь Марко Рубио. Кроме этого возможности заглянуть в Стамбул для себя не исключает и Дональд Трамп, уже завтра начинающий свое турне по Ближнему Востоку.