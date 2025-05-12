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Песков заявил, что с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее выступила с инициативой о введении новых антироссийских санкций, если Москва откажется от прекращения огня на Украине на условиях Запада.
Ян Брацкий 2025-05-12 15:28:32
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда»

С Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен блокировать работу газопровода «Северный поток-2» в качестве одной из «мер» давления на Россию, если она откажется от предложенного Западом 30-дневного прекращения огня на Украине.

«До этого предупреждения мы уже слышали предупреждение позавчера, если вы помните. Также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», - сказал Песков.

Урсула фон дер Ляйен ранее обсудила возможные санкции в отношении газопровода с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. На переговорах с ним глава ЕК уточнила, что эта мера потребует одобрения всех стран-членов блока. Мерц также выразил готовность поговорить по телефону с российским лидером, если такая возможность представится.

Напомним, в ночь на 11 мая Владимир Путин выступил перед российскими и иностранными журналистами. Глава государства предложил официальному Киеву возобновить прерванные в Стамбуле прямые переговоры без предварительных условий. Путин подчеркнул, что в ходе диалога можно будет достичь реального прекращения огня, которое будет соблюдаться украинской стороной.

Владимир Зеленский ответил ультиматумом, потребовав сначала прекращения огня, как условия для начала диалога.

Президент США Дональд Трамп в этом вопросе встал на сторону России и потребовал от Киева «немедленно» согласиться на предложения Москвы о переговорах. По мнению главы Белого дома, переговоры «как минимум определят, возможна ли сделка».

#Россия #Украина #Кремль #Песков #переговоры #ультиматум
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