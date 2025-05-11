МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин предложил Украине начать 15 мая прямые переговоры в Стамбуле

Президент России напомнил киевским властям о Стамбульских договоренностях, на которых прервались переговоры Москвы и Киева, призвав вернуться к ним 15 мая.
Марина Крижановская 2025-05-11 01:55:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин призвал Украину вернуться к прямым переговорам без предварительных условий.

По его словам, они могут пройти там же, где начинались - в Стамбуле. В качестве даты встречи Путин обозначил четверг, 15 мая.

«Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле - там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны», - призвал российский лидер украинскую сторону.

Он напомнил, что турецкие власти и, в частности, президент Реджеп Тайип Эрдоган предлагали организовать такие переговоры, и даже многое для них сделали.

Напомним, весной 2022 года российская и украинская делегации провели в Стамбуле встречи, результатом которых стал проект документа, который был парафирован представителем Киева, руководителем переговорной группы Давидом Арахамией.

Однако приехавший в Киев экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настоял на прекращении переговоров и продолжении боевых действий.

#Россия #Украина #Владимир Путин #переговоры #стамбульские договоренности
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 