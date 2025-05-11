Путин предложил Украине начать 15 мая прямые переговоры в Стамбуле

Президент России Владимир Путин призвал Украину вернуться к прямым переговорам без предварительных условий.

По его словам, они могут пройти там же, где начинались - в Стамбуле. В качестве даты встречи Путин обозначил четверг, 15 мая.

«Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле - там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны», - призвал российский лидер украинскую сторону.

Он напомнил, что турецкие власти и, в частности, президент Реджеп Тайип Эрдоган предлагали организовать такие переговоры, и даже многое для них сделали.

Напомним, весной 2022 года российская и украинская делегации провели в Стамбуле встречи, результатом которых стал проект документа, который был парафирован представителем Киева, руководителем переговорной группы Давидом Арахамией.

Однако приехавший в Киев экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настоял на прекращении переговоров и продолжении боевых действий.