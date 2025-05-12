В ООН с воодушевлением восприняли инициативу Путина по Украине

Руководство ООН с воодушевлением восприняло инициативы о прямых переговорах Москвы и Киева и 30-дневном прекращении огня. Об этом журналистам рассказал представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.

«Мы, конечно, воодушевлены недавними инициативами, направленными на 30-дневное прекращение огня на Украине и потенциальные прямые переговоры между Российской Федерацией и Украиной», - цитирует РИА Новости слова Дюжаррика.

Напомним, в ночь на 11 мая президент Владимир Путин выступил перед журналистами. В ходе своей речи глава российского государства предложил киевскому режиму возобновить диалог без предварительных условий.

В качестве переговорной площадки Путин предложил Стамбул, где стороны уже встречались в начале конфликта.

Идею о прямых переговорах с воодушевлением воспринял президент США Дональд Трамп, который потребовал от Украины немедленно соглашаться на предложения России. Позиция Путина нашла поддержку и понимание многих зарубежных лидеров.

Владимир Зеленский воспринял предложение в штыки. В ответ он выступил с ультиматумом, потребовав от России сначала прекратить огонь на 30 дней.