Axios: Зеленский прилетит в Стамбул

Владимир Зеленский планирует прилететь в Стамбул на переговоры о перемирии с Россией и обсудить «необходимую основу для дипломатии», сообщает портал Axios. Уточняется, что Зеленский прибудет лично, даже если Москва не поддержит предложенное Киевом 30-дневное прекращение огня с 12 мая.

Путин и Зеленский не встречались более трех лет. Последняя личная встреча была в 2019 году на саммите в «нормандском формате» в Париже. Затем, российский лидер и глава киевского режима несколько раз созванивались.

Предложение Киева объявить с 12 мая режим полного и безусловного прекращения огня на 30 дней прозвучало по итогам саммита «коалиции желающих» в Украине и совместного звонка лидеров Франции, Великобритании, Польши и Украины Дональду Трампу.

Путин в ответ призвал Украину вернуться к прямым переговорам без предварительных условий и выступил с предложением провести переговоры в Стамбуле 15 мая.

Позже он обсудил эту инициативу с президентом Турции Эрдоганом, который заверил его, что готов предоставить площадку для встречи. Эрдоган отметил, что «готов внести любой вклад» для обеспечения мира. Также инициативу российского лидера оценил и глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, для России и Украины это будет «великий день».

Предложение Путина — это фактически возврат к формату и процессу Стамбульских договоренностей, который в 2022 году закончился безрезультатно. Тогда проект документа был парафирован Киевом.