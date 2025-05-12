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Песков рассказал о международной реакции на предложение Путина по Украине

Турция подтвердила готовность содействовать организации переговоров, а США призвали Киев немедленно согласиться на инициативу Москвы.
Ян Брацкий 2025-05-12 16:56:31
© Фото: President of Russia Office apai, Keystone Press Agency, Global Look Press

Позиция Владимира Путина по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле встретила поддержку и понимание у глав многих государств. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Такой подход, нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира, встретил понимание и поддержку от лидеров многих государств, в том числе наших партнеров по СНГ, БРИКС, а также из других стран», - сказал Песков журналистам.

В телефонном разговоре с Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свою готовность содействовать организации переговоров, напомнил Песков.

Поддержал инициативу российского лидера и президент США Дональд Трамп, который потребовал от киевского режима немедленно согласиться с предложениями Москвы.

Напомним, в ночь на 11 мая Владимир Путин выступил с обращением, в котором предложил Украине 15 мая возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Начать Путин предложил там, где переговоры были сорваны Киевом - в Стамбуле.

Российский президент не исключил, что в ходе диалога стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня, которое бы соблюдалось украинской стороной.

#Россия #Путин #Украина #Кремль #Песков #переговоры #стамбул
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