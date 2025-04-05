Овечкин поблагодарил россиян за поддержку после 894-го гола в НХЛ

Капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил своих болельщиков в России. Он знает, что многие в России смотрели его игру с командой «Чикаго Блэкхоукс».

Форвард сказал, что после матча будет много звонков и сообщений, поэтому он передает привет всем в России. Он поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал стараться забить больше голов.

Овечкин забросил две шайбы в этом матче. Это помогло ему достичь отметки в 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Он повторил рекорд Уэйна Гретцки. Овечкину потребовалось на это 1486 матчей - на один меньше, чем у канадца.

Овечкин мог забить 895-й гол, но не стал этого делать. Соперники в конце игры заменили вратаря полевым игроком, чтобы попробовать отыграться. Российский форвард сказал, что не хочет забивать рекордную шайбу в пустые ворота, и дал возможность забить Райану Линдгрену его первый гол в НХЛ.

Уэйн Гретцки поздравил Овечкина с его достижением. Он специально посещает матчи «Вашингтон Кэпиталз» в ожидании, когда россиянин поставит рекорд.