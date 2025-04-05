Гретцки: мой дед был бы рад, что рекорд его внука побьет русский

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что он искренне счастлив, что его рекорд побьет русский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Об этом он сообщил ТАСС.

Хоккеист подчеркнул, что не испытывает никакой горечи, что побьют его рекорд.

На вопрос журналистов о том, какие чувства испытывает канадец, он ответил, что давно знал, что новый рекорд будет за Овечкиным.

Также Уэйн Гретцки поделился, что его дедушка был русским, и он «был бы очень счастлив», что рекорд его внука побьет русский хоккеист.

Ранее сообщалось, что россиянин забил свою 894-ю шайбу и повторил рекорд канадца.