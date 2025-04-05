Гретцки лично поздравил Овечкина с повтором рекорда по голам в НХЛ

Канадец Уэйн Гретцки лично поздравила россиянина Александра Овечкина, который повторил его рекорд по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил журналист Франк Серавалли, который опубликовал совместное фото легендарных спортсменов.

Гретцки после окончания матча «Вашингтон Кэпиталз» - «Чикаго Блэкхокс» посетил раздевалку столичной команды и поговорил с Овечкиным. Легендарные хоккеисты также сделали совместную фотографию

«Уэйн Гретцки лично поздравляет Алекса Овечкина в раздевалке ALL CAPS», - написал Серавалли над снимком двух легендарных хоккеистов.

Также канадец записал на видео поздравление россиянина. Его и встречу спортсменов показала пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз».

«Ты молодец, приятель. Счастлив за тебя, твою семью и всех твоих друзей. И в особенности - за твоих одноклубников. Молодец», - сказал Гретцки.

Ранее Гретцки заявил, что его дедушка был русским. Он, считает хоккеист, испытал бы больше счастье от того, что рекорд внука побил именно русский.