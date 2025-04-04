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НХЛ перед каждым матчем Овечкина репетирует празднование рекорда

В подготовке задействована каждая команда, с которой «Вашингтон Кэпиталз» играли и будут играть на пути к 895-й шайбе Овечкина.
Владимир Рубанов 2025-04-04 09:56:40
© Фото: Х/capitals

Национальная хоккейная лига (НХЛ) готовится к возможному рекорду Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Представители лиги и действующий рекордсмен Уэйн Гретцки приезжают на каждый матч «Вашингтон Кэпиталз», чтобы отпраздновать это событие, если оно состоится.

«Мы относимся к этой игре и к каждой игре, в которой он участвует, как к игре плей-офф Кубка Стэнли. Мы привезли съемочные группы со всех концов», - рассказал президент НХЛ по контенту, мероприятиям и производству Стив Майер.

На матче в среду пришлось освободить место для 46 позиций камер по всей арене для дополнительных съемочных групп. Зал для пресс-конференций увеличили до размеров, которые используют в плей-офф, что позволило Овечкину провести послематчевую пресс-конференцию на специальном фоне с изображением щита НХЛ.

За четыре с половиной часа до игры прошла репетиция церемонии на льду, которую НХЛ проведет в тот момент, когда он побьет рекорд.

Когда Овечкин сравняется с Гретцки, никакой особой процедуры не будет. Игрокам «Кэпиталз» просто позволят выйти на лед и отпраздновать это событие вместе с ним, так что в матче будет пауза.

После рекордного гола церемонию собираются провести в режиме реального времени. Сразу же после забитой шайбы игра будет приостановлена. Как сообщили в НХЛ, «весь стадион превратится в Ovi Land». Гретцки заявил, что хотел бы быть первым, кто пожмет российскому форварду руку. Празднование собираются ограничить семью минутами.

В подготовке задействована каждая команда, с которой «Кэпиталз» играли и будут играть на пути к 895-й шайбе Овечкина.

Майер сообщил, что предматчевые репетиции церемонии на льду будут проводиться в каждом городе, где играет Овечкин, пока он не побьет рекорд.

«Мы везем все материалы для церемонии в каждый город. Менеджер по оборудованию буквально упаковывает все для нас и загружает в свой самолет. Везде, куда мы приезжаем, проводится полномасштабная репетиция», - сказал Майер.

НХЛ делает все, чтобы крупные новостные сети, такие как CNN, Fox, NBC, CBS и ABC, включили в свои программы следующие три гола Овечкина, рассказали менеджеры лиги.

Сейчас 39-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На первом месте - канадец Гретцки с 894 шайбами. Разница между ними сократилась до двух шайб.

#в стране и мире #Хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #голы #шайбы #Уэйн Гретцки
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