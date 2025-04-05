Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил «вечный» рекорд Гретцки

Российский хоккеист Александр Овечкин догнал канадца Уэйна Гретцки и повторил его снайперский рекорд в регулярных матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На счету нападающего «Вашингтон Кэпиталз» 894-е шайбы.

«Теперь он в одном голе от хоккейного бессмертия», - говорится в сообщении НХЛ в Х.

Первую шайбу, которая еще на гол приблизила россиянина к рекорду Гретцки, Овечкин забил в начале первого периода против «Чикаго Блэкхокс», спустя четыре минуты после свистка - она стала 893-ей на счету хоккеиста. Вторую шайбу, которая сравняла рекорд с Гретцки, хоккеист забил в третьем периоде, на 45-й минуте.

Рекорд канадца Гретцки держался почти 26 лет. Для 894-й шайбы Овечкину понадобилось 1486 матчей, Гретцки — 1487.

На матче присутствует сам Гретцки. Хоккеист следит за игрой вместе с главой НХЛ Гэри Беттмэном.