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Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил «вечный» рекорд Гретцки

В матче против «Чикаго Блэкхокс» это уже вторая забитая шайба россиянина. Свой 893-й гол он забил на четвертой минуте.
Ирина Егорова 2025-04-05 04:17:37
© Фото: Randy Litzinger Icon Sportswire Globallookpress

Российский хоккеист Александр Овечкин догнал канадца Уэйна Гретцки и повторил его снайперский рекорд в регулярных матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На счету нападающего «Вашингтон Кэпиталз» 894-е шайбы.

«Теперь он в одном голе от хоккейного бессмертия», - говорится в сообщении НХЛ в Х.

Первую шайбу, которая еще на гол приблизила россиянина к рекорду Гретцки, Овечкин забил в начале первого периода против «Чикаго Блэкхокс», спустя четыре минуты после свистка - она стала 893-ей на счету хоккеиста. Вторую шайбу, которая сравняла рекорд с Гретцки, хоккеист забил в третьем периоде, на 45-й минуте.

Рекорд канадца Гретцки держался почти 26 лет. Для 894-й шайбы Овечкину понадобилось 1486 матчей, Гретцки — 1487.

На матче присутствует сам Гретцки. Хоккеист следит за игрой вместе с главой НХЛ Гэри Беттмэном. 

#Хоккей #рекорд #Матч #Александр Овечкин #Вашингтон Кэпиталз #шайба #Уэйн Гретцки
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