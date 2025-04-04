Президент Киргизии приедет на 80-летие Победы в Москве

Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин пригласил лидеров и воинские расчеты стран ОДКБ на парад в честь 80-летия Победы в 2025 году. Жапаров подтвердил свое участие.

На этой неделе российский лидер пригласил на мероприятия в Москве 9 мая главу Абхазии Бадру Гунбу.

Свое присутствие на торжествах к 80-летию Победы в Москве подтвердили несколько глав государств. Основным гостем будет председатель КНР Си Цзиньпин, сообщал Владимир Путин. Запланирован отдельный его визит в Москву.

Кроме того, свое присутствие подтвердили лидеры Кубы, Бразилии, Азиатско-Тихоокеанского региона, президент Сербии Александр Вучич и словацкий премьер Роберт Фицо.

Также в праздничных мероприятиях примут участие главы Палестины, Вьетнама, Индонезии, Монголии, Лаоса, Казахстана, Киргизии, Армении, Таджикистана.