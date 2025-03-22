МИД РФ: лидеров ряда стран АТР ожидают в Москве на День Победы

Москва ожидает, что лидеры ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) примут участие в праздничных и памятных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева.

По ее словам, МИД РФ активно развивает политический диалог со странами АТР, передает РИА Новости.

На День Победы ожидается приезд в Москву некоторых иностранных лидеров. В частности, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо договорились вместе посетить Красную площадь. Российский лидер пригласил премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, а также руководителей стран ОДКБ на торжественные мероприятия к 9 Мая и предложил воинским расчетам этих государств принять участие в параде на Красной площади.

Владимир Путин также договорился встретиться 9 мая в Москве со своими коллегами из Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана.