Фицо считает личным долгом приехать в Москву на День Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает личным долгом приехать в Москву по случаю празднования Дня Победы в 2025 году. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на интервью Фицо газете Folha de S.Paulo.

«Я буду считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны, и прежде всего победы над фашизмом. Я чувствую, что это мой личный долг», - сказал премьер-министр.

По его словам, он будет очень рад приехать в столицу и поблагодарить воинов Красной армии. Жители Словакии понимают, что победа над фашистами в Европе - это заслуга СССР, отметил словацкий премьер. Также он считает, что в Словакии надо установить памятник маршалу Коневу.

Ранее Песков сказал, что количество приглашенных лидеров иностранных государств на празднование 80-летия Победы будет сопоставимо с числом участников саммита БРИКС в Казани.

Владимир Путин уже пригласил руководителей стран ОДКБ на торжественные мероприятия к 9 Мая, а также предложил воинским расчетам этих государств принять участие в параде на Красной площади. По его словам, во всех странах организации торжества пройдут «на самом высоком государственном уровне».