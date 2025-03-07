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Вучич подтвердил Путину свой приезд в Москву на Парад Победы

Президент Сербии также пообещал, что в Москву прибудет парадный расчет вооруженных сил Сербии.
Ян Брацкий 2025-03-07 16:47:40
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил свой приезд в Москву на Парад Победы в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны. Об этом сербский лидер сообщил Владимиру Путину в телефонном разговоре, который состоялся сегодня.

«Александр Вучич подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также направит подразделение вооруженных сил Сербии для участия в параде 9 мая 2025 года», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны подчеркнули настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений, в основе которых лежат исторические связи двух народов.

Путин и Вучич также обсудили широкий круг вопросов дальнейшего взаимодействия Москвы и Белграда в различных областях, включая энергетику. Российская сторона также выразила солидарность с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

Кроме того, Владимир Путин тепло поздравил своего сербского коллегу с недавним 55-летием. Президенты двух стран договорились продолжить контакты.

#парад #Россия #Сербия #9 мая #день победы #Путин #Красная площадь #Вучич
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