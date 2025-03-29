Президент Бразилии подтвердил, что приедет в Москву на День Победы

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил, что будет присутствовать 9 мая в Москве и посетит торжественные мероприятия в честь праздника Победы на Красной Площади. Об этом сообщает Sputnik Mundo.

«Я планирую отправиться в Россию 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины победы во Второй мировой войне», - сказал да Силва.

Он также добавил, что планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в Москву на 9 Мая прилетит и кубинский лидер Мигель Диас-Канель.

Кроме них, принять участие в мероприятиях планируют президент Сербии Александр Вучич и глава правительства Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Белоруссии Александр Лукашенко и главы Палестины, Вьетнама, Индонезии, Монголии, Лаоса, Казахстана, Киргизии, Армении и Таджикистана.