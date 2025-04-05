Торговый шторм: как мировая экономика отреагировала на пошлины Трампа

Китай принял бой и ответил президенту США Дональду Трампу дополнительными пошлинами на американский импорт - с 10 апреля Пекин вводит 34%-ные пошлины на всю продукцию из США.

Китай считает действия Соединенных Штатов нарушением правил международной торговли. Когда Трамп в феврале повысил пошлины для Китая до 20 процентов, Пекин уже подавал жалобу в ВТО и теперь отправляет новый иск.

«Нынешняя администрация Трампа более воинственным методом пытается протолкнуть первенство американской экономики, которая сейчас в принципе под вопросом. И Китай, конечно же, персональная цель Трампа, это враг номер один в глазах Трампа. Поэтому, неудивительно, что такими драконовскими мерами Трамп и США пытаются побороть китайскую экономику», - прокомментировал председатель Совета Российских Предпринимателей Северного Китая Михаил Горяной.

Европа тоже настроена воинственно, но пока на словах. Макрон призвал больше не инвестировать в экономику США ни цента, а немцы, по данным Telegraph, задумались о возврате своего золота из-за океана.

Даже друзья США - Япония с Южной Кореей - теперь тоже смотрят в сторону Китая для введения совместных мер в отношении Вашингтона. А вот Индия занимает более мягкую позицию - там хотят договариваться и даже заключить с Трампом торговую сделку о взаимном снижении пошлин. Связано это с тем, что американские производители востребованных в Индии товаров не составляют конкуренцию местным компаниям, поскольку занимают разные ниши.

Сложнее всего Евросоюзу, для него Трамп установил тарифы в 20 процентов. Немецкие экономисты заявили, для Германии это может грозить экономической катастрофой, а еще - ударом по стратегии будущего канцлера Мерца, который ранее собрался повышать оборонные расходы.

А вот президент Франции Эммануэль Макрон решил не сдаваться и практически анонсировал экономическую дуэль. Президент Франции призвал европейский бизнес прекратить инвестиции в США.

«Мы не наивны — мы будем защищаться. Я настаиваю на необходимости тщательно подготовить ответ по каждому сектору», - заявил лидер Франции.

Евросоюз и Италия готовы к переговорам с Америкой.

«Мы не прекратим экспорт в Соединенные Штаты. Тарифы это проблема, которую мы должны решить. Однако нужно быть осторожными, чтобы не поддаваться панике, которую я сейчас наблюдаю. Также нужно начать переговоры с Соединенными Штатами, чтобы найти решения», - отметила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Тем временем мировую экономику уже начинает лихорадить. Биржи второй день находятся в депрессии. Котировки снижаются у всех компаний. Мировые цены на нефть обвалились на шесть процентов - до трехлетних минимумов – до 66-ти долларов за баррель. И еще больше ускоряют падение на фоне ответных мер Китая. У инвесторов возникли опасения, что глобальная торговая война нанесет ущерб спросу на нефть.

«Если так дальше будет продолжаться то к маю ОПЕК+ может и вообще отложить повышение добычи, отложить на июнь, это будет неким стабилизирующим факторам. Рынок ждет, что будет делать Трамп по отношению к другим производителям нефти. Если хотя бы половина экспорта Ирана сократится, это будет толкать цены вверх и мы увидим коридор на 75 долларов за баррель», - объяснил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Новый виток торговой войны уже обрушил цены на нефть на 7 процентов и сделал богатейших людей планеты беднее на двести миллиардов долларов всего за сутки. Сильнее всего пострадали американские миллиардеры, в частности, Марк Цукерберг и Джефф Безос. Рядовые американцы тем временем, опасаясь роста цен бросились скупать зарубежные товары - телевизоры, соевый соус и спортивную экипировку.

Повышение пошлин, как считают специалисты, обернется для США рецессией и инфляцией. Но сам Трамп сравнивает такое положение дел с хирургической операций - с «пациентом, который пережил операцию и выжил».

«Я думаю, все идет очень хорошо. Это была операция пациента. В нашу страну поступает шесть или семь триллионов долларов, и мы никогда не видели ничего подобного. Рынки будут процветать, акции будут расти, страна будет бурно развиваться», - считает хозяин Белого дома.

Сверхзадача Трампа – вернуть заводы и фабрики на территорию США. Американские корпорации вывели их в другие страны. При этом низкие пошлины превратили Штаты в отличный рынок сбыта. После повышения пошлин Трамп надеется, что компании вернут производства обратно в США.

Россия в список Трампа не попала, но в Кремле заявили, что будут внимательно следить за ситуацией, чтобы минимизировать возможные негативные последствия. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что запас прочности у нашей экономики есть.

«Вы знаете, что благодаря филигранным действиям, наверное, нашего правительства вместе с президентом, сейчас наша экономика развивается достаточно успешно, она прочна, она имеет высокий запас прочности, но потребуются дополнительные усилия на фоне той турбулентности, которая сейчас переживается в мировой экономике», - подчеркнул Песков.

По мнению некоторых экспертов, пошлины Трампа угрожают не только экономике США, но и ее собственной безопасности, так как пострадает производство оружия в США. Себестоимость американского вооружения может увеличится, так как под угрозой находятся цепочки поставок, которые Пентагон выстраивал десятилетиями.