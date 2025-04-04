Трамп сравнил экономику США с пациентом, который успешно перенес операцию

Президент США Дональд Трамп на фоне своих заявлений о массовом введении пошлин до 50% на импорт иностранных товаров сравнил экономику своей страны «пациентом, который пережил операцию и выжил».

«Операция завершена: пациент выжил и идет на поправку. Согласно прогнозу, пациент станет гораздо сильнее, крупнее, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде. Сделаем Америку снова великой!», - написал он в своей социальной сети.

Напомним, накануне Трамп ввел «зеркальные» пошлины до 50% в отношении всех стран мира. По его словам, в течение десятилетий США подвергались «грабежам, разорениям и уничтожению», в том числе со стороны союзных стран.

Так, в отношении ЕС ввели тарифы в 20%, Великобритании - 10%, Украины - также 10%. В Киеве заявили, что глобальная торговая война ударит по экономикам партнеров Украины, уменьшая их помощь. Благодаря введенным мерам Трамп рассчитывает, что бюджет США пополнится дополнительными 6-7 триллионами долларов.

По мнению заместителя председателя Комитета Совфеда РФ по международным делам Андрея Климова, объявляя о новых пошлинах, Трамп ведет свою игру и «гнет свою политику».