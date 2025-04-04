Песков: последствия от новых пошлин США вряд ли будут на руку России

Россия не попала в список стран, против которых Соединенных Штаты вводят новые таможенные пошлины, поскольку торговля между двумя странами практически отсутствует. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У нас как таковая торговля в сколь-либо осязаемых цифрах отсутствует с Соединенными Штатами. По сути сейчас торгово-экономических отношений никаких нет», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков отметил, что последствия от введения американских пошли вряд ли будут на руку России. По его словам, мировую экономику лихорадит от решений президента США Дональда Трампа.

Ранее в разговоре со «Звездой» депутат Государственной думы РФ Леонид Слуцкий заявил, что новые американские пошлины лишь подтвердили верность курса России на экономический суверенитет. А, по словам сенатора Владимира Джабарова, страны Европы убедились в необходимости восстанавливать отношения с нашей страной.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении «зеркальных» пошлин в отношении 185 стран. При этом в его списке не оказалось России и Белоруссии.

Кроме того, американский лидер ввел режим чрезвычайного положения из-за торгового дисбаланса. По его словам, источник угрозы находится за пределами Штатов.