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Трамп заявил, что новые пошлины принесут США $6-7 трлн

Президент США Дональд Трамп после введения пошлин заявил, что ожидает «бума» на рынках и в целом в стране.
Ян Брацкий 2025-04-03 22:10:37
© Фото: Daniel Torok White House Keystone Press Agency Global Look Press

Новые пошлины на импорт обеспечат США дополнительные шесть-семь триллионов долларов. Такие подсчеты привел глава Белого дома Дональд Трамп.

«Я думаю, это проходит очень хорошо. У США будет шесть-семь триллионов, поступающих в казну», - заявил Трамп журналистам.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении зеркальных пошлин против всех стран мира. Базовый тариф составил 10%, но для некоторых Белый дом ввел пошлины значительно больших размеров. Например, в отношении Камбоджи действует ставка в 49%, Китая - 34%, ЕС - 20%.

Не обошла эта учесть и Украину, которую США обложили 10-процентными пошлинами. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев поспешил назвать решение официального Вашингтона «цинизмом высшего сорта».

Китай заявил, что новые тарифы Трампа являются нарушением правил международной торговли и наносят ущерб законным интересам Пекина. Власти КНР пообещали принять контрмеры против США.

#Экономика #сша #Трамп #Белый дом #пошлины #Тарифы
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