Китай ввел тарифы в размере 34% на всю продукцию из США

Китай с 10 апреля вводит 34%-ные пошлины на всю продукцию из США. Это ответ на тарифную политику Дональда Трампа. Китай считает действия Соединенных Штатов нарушением правил международной торговли.

Американские пошлины не соответствуют правилам международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются типичным примером одностороннего запугивания, говорится в сообщении Госсовета КНР.

Поэтому на все импортные товары, происходящие из США, вводится дополнительная пошлина сверх действующей ставки, подчеркнули в Госсовете.

Одновременно Китай приостановил импорт сельхозпродукции шести американских предприятий из-за проблем с качеством. Запрет коснулся одного поставщика сорго, трех производителей костной муки и двух поставщиков продукции птицеводства.

Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении импортных пошлин. Базовая ставка составит 10%, но для каждой страны она будет повышена в зависимости от величины двустороннего торгового дефицита с США.

Новые торговые тарифы обеспечат Вашингтону дополнительные шесть-семь триллионов долларов, заявил Трамп. В Белом доме подчеркнули, что решение президента США ввести таможенные пошлины почти против всего мира «не является безумным».

В Кремле считают, что последствия от введения американских торговых тарифов вряд ли будут на руку России.