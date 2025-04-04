Слушать и слышать: какие новости глава РФПИ Дмитриев привез из США

Белый дом услышал позицию Москвы и ведет себя уважительно. Первые итоги своей поездки в США озвучил спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Он провел переговоры с администрацией Дональда Трампа.

По информации CNN, Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон по приглашению спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, который до этого дважды был с визитом в Москве. Чтобы поездка Дмитриева была возможной, с него даже временно сняли санкции, введенные еще экс-президентом США Джо Байденом. Кроме встреч, которые проходили за закрытыми дверями, спецпредставитель президента дал сразу несколько интервью американской прессе. Журналистов интересовала экономика и вопрос снятия американских санкций.

«На самом деле, российская экономика работает хорошо, и мы не просим никаких санкционных послаблений. Что мы видим, так это то, что некоторые компании хотят вернуться. Если они хотят, чтобы санкции ослабли, то это хорошо для них», - сказал Дмитриев в интервью американскому журналисту.

Свою должность спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами - глава Российского фонда прямых инвестиций получил вскоре после переговоров с США в Саудовской Аравии.

Кирилл Дмитриев пользуется особым положением в Штатах. Выпускник Стэнфорда и Гарварда, перед тем как возглавить Российский фонд прямых инвестиций, он работал в одном из ведущих инвестиционных банков Goldman Sachs и международной консалтинговой компании McKinsey. Впоследствии этот опыт пригодился ему для привлечении инвестиций в Россию с Ближнего Востока и поставках вакцины «Спутник» по всему миру.

«Мы обсуждали большое количество вопросов, не только экономически-инвестиционных, а именно по восстановлению отношений России и США. Мы абсолютно четко видим, что администрация Дональда Трампа настроена на решение вопросов. Они ведут себя крайне уважительно, они понимают позицию России, задают много вопросов, находят компромиссы и это тот дух созидательный, который задан», - поделился впечатлениями от переговоров глава РФПИ.

Сотрудничество в Арктике, добыча редкоземельных металлов - вот лишь некоторые из направлений экономического взаимодействия. На прошлой неделе после долгого перерыва в Вашингтон прибыл российский посол. Идет активная работа по возобновлению прямого авиасообщения.

«Мы обсуждали различные вопросы инвестиционного характера. И здесь мы видим большое желание американских компаний возвратиться в Россию. Мы видим, что идеологические ограничения в ЕС могут позволить американским компаниям занять ряд ниш, но только там, где это полезно для России, где будут создаваться совместные предприятия. Приоритет будет отдан российскому бизнесу», - объяснил Кирилл Дмитриев.

Перспективы возможного похолоданиях в отношениях с Соединенными Штатами связывали с последними высказываниями Трампа о том, что процесс мирного урегулирования оказался не таким быстрым, как он рассчитывал. Звучат даже угрозы вторичных санкций против компаний, закупающих российскую нефть. Впрочем, сам Дмитриев опроверг изменения тональности в переговорах с американскими визави.

«Мы видим, что циркулирует много слухов, искаженных цитат, неправильных интерпретаций. Самый лучший способ побороть эту дезинформацию - прямой диалог. Я бы сказал, что мы сегодня и вчера сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, но безусловно их очень много. Три года не было коммуникации между Россией и США, поэтому процесс диалога займет какое-то время, но при этом, он точно идет позитивно и конструктивно», - заверил Дмитриев.

Эту мысль с готовностью поддержала и американская сторона. Госсекретарь США Марко Рубио поделился своими впечатлениями от приезда Дмитриева.

«Мы находимся в постоянном диалоге. На этой неделе у нас был гость - мистер Кирилл. У меня была возможность поговорить с ним. Кроме того, он встречался и с другими людьми. Мы передали ему несколько сообщений. Главное, мы хотим узнать, насколько серьезно Россия нацелена на достижение мира», - отметил госсекретарь США Марко Рубио.

Владимир Зеленский пытается лавировать, чтобы выторговать для себя наиболее выгодные условия, но в то же время объяснить собственному избирателю утрату территорий. На встрече с предпринимателями в Черниговской области он уже не говорил о возвращении к границам 91-го года. Но уже допустил возможность компромисса, по его словам, единственно верным дипломатическим путем.

«Вы знаете, что президент Путин поддержал идею прекращения огня. При этом он отметил, что существует очень много разных нюансов, по которым нужно достигать понимания. Мы продолжаем наши контакты и продолжаем обсуждение этих нюансов», - напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом, отдельные страны и политики, по словам Дмитриева, пытаются сорвать восстановление отношений между Россией и США. Но главное, есть готовность слушать и слышать друг друга. Что касается дальнейших контактов между президентами двух стран, то в Кремле заявили, что телефонного разговора между ними пока нет в графике.