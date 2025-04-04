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Bloomberg: Белый дом ждет, когда Дмитриев доложит Путину о поездке в США

Накануне глава РФПИ встретился с американскими чиновниками.
Сергей Лебедев 2025-04-04 07:11:59
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

В Белом доме ждут, когда руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах переговоров в Вашингтоне, прежде чем продолжить диалог. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

«По словам человека, знакомого с ходом переговоров, США теперь ждут, когда российский переговорщик Дмитриев отчитается перед Путиным, прежде чем стороны предпримут какие-либо дальнейшие шаги», - говорится в публикации.

Ранее глава РФПИ провел переговоры с американскими политиками. В ходе бесед обсуждались экономически-инвестиционные вопросы и в целом восстановление отношений России и США. Кирилл Дмитриев отметил, что за два дня было сделано три шага вперед по большому количеству вопросов, которых накопилось очень много.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что подробности поездки главы РФПИ в Вашингтон обнародуют после того, как визит будет завершен. Пока же в Кремле не могут раскрыть детали переговоров.

#Россия #в стране и мире #сша #Владимир Путин #Вашингтон #переговоры #Президент #РФПИ #Кирилл Дмитриев
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