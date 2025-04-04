Дмитриев: РФ и США ведут работу по восстановлению прямого авиасообщения

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам своего визита в Вашингтон отметил, что Россия и США ведут диалог по восстановлению прямого авиасообщения.

«Наше посольство, МИД работают над большим количеством вопросов, в том числе практических вопросов для россиян. Идет большая работа над восстановлением прямого авиасообщения. Мы надеемся продвинуться в этом вопросе», - заявил он.

Также глава РФПИ отметил, что обсуждаются и другие вопросы, которые позволят наладить культурные, туристические и религиозные обмены между странами. Он добавил, что Москва фиксирует позитивную динамику в отношениях с Вашингтоном.

«Видим позитивный созидательный настрой администрации Трампа», - уточнил он.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вопрос возобновления авиасообщения был поднят во время переговоров в Стамбуле. С таким предложением к США выступила Россия.