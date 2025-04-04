Дмитриев: компании США хотят занять ниши в РФ, оставленные Европой

Представители американских компаний хотят вернуться в Россию и занять те ниши, которые оставили европейцы. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Спецпредставитель президента России отметил, что сейчас в нашей стране около 150 американских компаний, 70% из которых присутствуют на рынке более 25 лет.

Однако бизнес США в России сможет занять ряд ниш, но только там, где это будет полезно для РФ, так как в приоритете российский бизнес и его работа.

«Мы видим, что такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран ЕС, на самом деле смогут позволить американским компаниям занять ряд ниш, но только там, где это полезно для России, где российское правительство одобрит, и где будут создаваться совместные предпринимательства с российскими компаниями», - сказал Дмитриев.

Ранее глава РФПИ заявил, что проводит встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа по поручению российского лидера Владимира Путина. По словам Дмитриева, каждая встреча и откровенный разговор позволяет двигаться вперед.