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Дмитриев назвал способ борьбы с дезинформацией об отношениях с США

Прямой диалог России и США позволяет четко и напрямую обсуждать ключевые вопросы.
Виктория Бокий 2025-04-04 01:34:35
© Фото: President of Russia via Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Самый лучший способ борьбы с дезинформацией об отношениях России и США – это прямой диалог. Об этом заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Также он рассказал, что в современных реалиях много людей заинтересованы в том, чтобы не дать отношениям РФ и США развиться. Разворачиваются целые кампании, которые пытаются исказить слова со стороны России.

Дмитриев подчеркнул, что прямой диалог с представителями администрации американского президента позволяет ничего не искажать, а четко и прямо обсуждать ключевые вопросы в российско-американских отношениях.

Ранее глава РФПИ поделился, что Россия и Соединенные Штаты ведут совместную работу по восстановлению прямого авиасообщения.

Также спецпредставитель президента России прокомментировал вопрос о возвращении американских компаний в РФ. Он сказал, что бизнес США хочет занять те ниши в России, которые ранее оставили европейцы.

#сша #Вашингтон #РФПИ #Кирилл Дмитриев #российско-американские отношения #диалог рф и сша
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