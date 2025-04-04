Дмитриев назвал способ борьбы с дезинформацией об отношениях с США

Самый лучший способ борьбы с дезинформацией об отношениях России и США – это прямой диалог. Об этом заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Также он рассказал, что в современных реалиях много людей заинтересованы в том, чтобы не дать отношениям РФ и США развиться. Разворачиваются целые кампании, которые пытаются исказить слова со стороны России.

Дмитриев подчеркнул, что прямой диалог с представителями администрации американского президента позволяет ничего не искажать, а четко и прямо обсуждать ключевые вопросы в российско-американских отношениях.

Ранее глава РФПИ поделился, что Россия и Соединенные Штаты ведут совместную работу по восстановлению прямого авиасообщения.

Также спецпредставитель президента России прокомментировал вопрос о возвращении американских компаний в РФ. Он сказал, что бизнес США хочет занять те ниши в России, которые ранее оставили европейцы.