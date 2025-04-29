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МЧС России показало, как Бе-200 и Ил-76 ликвидируют пожар в Иране

Они прибыли накануне утром по поручению президента России Владимира Путина в ответ на обращение иранских властей, пожар возник после взрыва на складе химикатов.
Лиза Губина 2025-04-29 08:01:58
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: mchs_official, Telegram

В МЧС России показали, как самолет-амфибия Бе-200 и Ил-76 ликвидируют последствия мощного взрыва в порту Шахид Раджаи в Иране. Они прибыли накануне утром по поручению президента России Владимира Путина в ответ на обращение иранских властей.

«За 13 сливов на очаги сброшено порядка 130 тонн воды», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По прибытии спасатели МЧС посетили полевой штаб и провели совещание с иранскими коллегами по обстановке в порту, отметила пресс-служба министерства.

Взрыв прогремел в минувшую субботу в порту на берегу Персидского залива на складе химикатов и унес жизни 40 человек, еще более 1 100 пострадали. По словам главы МВД Ирана, причиной взрыва стало нарушение правил безопасности.

#в стране и мире #пожар #взрыв #Иран #МЧС России #Самолет-амфибия Бе-200
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