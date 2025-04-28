Глава МВД Ирана назвал причину взрыва в порту Шахид Раджаи

Причиной взрыва в иранском порту Шахид Раджаи стало нарушение правил безопасности. Об этом сегодня заявил министр внутренних дел исламской республики Искандар Момени. По словам чиновника, виновные в происшествии уже найдены и задержаны.

«Имела место халатность, в частности, нарушение правил безопасности и неосторожность», - цитирует его слова агентство Mehr.

Напомним, мощный взрыв произошел в минувшую субботу утром. По последней информации, погибли 46 человек. Количество раненых достигло 1 210. Большую часть людей выписали из больниц. Сейчас в медицинских учреждениях остаются 138 пострадавших.

Ранее в Иран для тушения пожара прибыли несколько бортов МЧС РФ. В посольстве исламской республики в Москве отметили, что помощь России отражает глубину дружбы двух стран.

Вчера президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с жертвами и разрушениями, вызванными взрывом в порту.