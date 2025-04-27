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Путин распорядился направить в Иран несколько бортов МЧС

К этой минуте известно о 28 погибших в результате происшествия.
Игнат Далакян 2025-04-27 14:03:51
© Фото: fernandotrottag, Х

Президент России Владимир Путин распорядился срочно направить в Иран несколько бортов МЧС для помощи тушения пожара в порту Шахид-Раджаи. Об этом сообщило российское посольство в стране.

В заявлении ведомства в телеграм-канале говорится, что глава государства принял решение в ответ на обращение иранских властей.

Напомним, 26 апреля прогремел мощный взрыв в иранском порту Шахид-Раджаи на юге страны. После этого вспыхнул крупный пожар. Отмечается, что в результате случившегося число погибших выросло до 28, свыше тысячи человек пострадали.

Российский лидер выразил соболезнования властям Ирана после гибели людей при взрыве. Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и заявил, что Россия готова оказать помощь для ликвидации последствий.

#пожар #взрыв #Иран #Владимир Путин #МЧС #помощь
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