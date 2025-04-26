Мощный взрыв прогремел в иранском порту Бендер-Аббас на юге страны. Об этом сообщил Tasnim со ссылкой на источники в ЧС.

«Несколько минут назад произошел мощный взрыв в порту Бендер-Аббас. Пока причины взрыва неизвестны», - говорится в материале.

По данным СМИ, взрыв произошел в административном здании, в результате которого вспыхнул пожар. Его мощность была настолько огромной, что его услышали на острове Кешм, расположенном в 20 км от порта Бендер-Аббас, в Персидском заливе.

В настоящее время ведется работа по ликвидации последствий возгорания.