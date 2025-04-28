Два борта МЧС России прибыли в Иран для тушения пожара

Два самолета МЧС России прибыли в город Бендер-Аббас для помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи в Иране. Об этом сообщили в посольстве РФ в исламской республике.

В диппредставительстве добавили, что экипажи успешно приземлились, несмотря на сложные метеорологические условия и мощный ураган во многих частях Ирана. Спасатели сразу направились на координационное совещание с иранскими коллегами.

«Ждем еще один борт МЧС», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил срочно направить в Иран несколько бортов МЧС для помощи тушения пожара в порту Шахид-Раджаи.

В МЧС уточнили, что глава ведомства Александр Куренков распорядился направить в Бендер-Аббас три самолета, в том числе амфибии Бе-200ЧС и Ил-76.

Мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи (23 км от Бендер-Аббаса) на берегу Персидского залива. По последним данным, число пострадавших достигло 1139, погибли 40 человек.

Представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила агентству Fars, что взрыв произошел на складе химикатов. Его причины пока неясны. В то же время иранские СМИ сообщали о возгорании резервуара с топливом. The New York Times со ссылкой на источник писала, что мог произойти взрыв ракетного топлива.

Владимир Путин направил соболезнования руководству Ирана в связи с жертвами и разрушениями.