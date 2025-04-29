Трамп уволил 120 тысяч госслужащих за 100 дней своей работы

За три месяца с начала второго президентского срока Дональда Трампа было уволено как минимум 120 тысяч федеральных служащих. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Это огромное число, не считая тех, кто был отправлен в административный отпуск или добровольно выкупил свои должности», - говорится в сообщении.

По данным телеканала, последствия массовых увольнений вызвали волновой эффект по всем Соединенным Штатам и подняли вопрос о способности правительства удовлетворять общественные потребности в образовании, здравоохранении, транспорте и общественной безопасности. Американцы беспокоятся о будущем и боятся, что сокращения федеральных программ нанесут ущерб их семьям и экономике.

Больше всех пострадало Агентство США по международному развитию (USAID). После нескольких месяцев сокращений американский Госдепартамент объявил об официальном закрытии компании.

Вторым ведомством после USAID по количеству уволившихся стал Департамент жилищного строительства и городского развития, там уволили около 84% сотрудников. После него под удар попали работники Департамента образования (51%), Министерства по делам ветеранов (15%) и Национального института здоровья (10%).

Напомним, что в феврале этого года глава департамента эффективности государственного управления Илон Маск заявил, что USAID пора умереть. Он обвинил Агентство в финансировании биологического оружия, а также назвал его преступной организацией и «змеиным гнездом радикально левых марксистов». Чуть позже появились сообщения, что штат Агентства начали сокращать, а потом и вовсе было объявлено, что в конце сентября текущего года весь персонал компании будет уволен.