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Весь персонал USAID уволят в конце сентября

В 2025 финансовом году все зарубежные миссии будут закрыты.
Глеб Владовский 2025-03-28 20:56:08
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress

Всех сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) уволят к 30 сентября. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, все зарубежные миссии USAID прекратят свою работу в конце 2025 финансового года.

Отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио анонсировал реорганизацию агентства, в рамках которой Госдеп получит некоторые функции USAID. Кроме того, другой функционал, не соответствующий интересам США, также прекратит работу.

Ранее сообщалось, что USAID потратило более 120 тысяч долларов на финансирование выборов в Молдавии в 2024 году, потенциально способствуя победе Майи Санду во втором туре.

#в стране и мире #увольнение #сша #usaid #Марко Рубио
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