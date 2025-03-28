Весь персонал USAID уволят в конце сентября

Всех сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) уволят к 30 сентября. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, все зарубежные миссии USAID прекратят свою работу в конце 2025 финансового года.

Отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио анонсировал реорганизацию агентства, в рамках которой Госдеп получит некоторые функции USAID. Кроме того, другой функционал, не соответствующий интересам США, также прекратит работу.

Ранее сообщалось, что USAID потратило более 120 тысяч долларов на финансирование выборов в Молдавии в 2024 году, потенциально способствуя победе Майи Санду во втором туре.