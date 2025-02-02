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Маск: агентство USAID финансировало исследования биологического оружия

Илон Маск подчеркнул, что для этих целей организация использовала налоговые отчисления американцев.
Виктория Бокий 2025-02-02 23:37:59
© Фото: Yolanda Ruiz Keystone Press Agency Globallookpress

Агентство США по международному развитию USAID выделяло деньги на исследования биологического оружия, в том числе COVID-19. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X.

Маск также подчеркнул, что для финансирования организация использовала налоговые отчисления американцев.

«Знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоговые отчисления, финансировало исследования в области биологического оружия, включая COVID-19, от которого погибли миллионы людей?», - написал глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE).

Ранее Илон Маск назвал агентство USAID «преступной организацией», а также «змеиным гнездом радикально левых марксистов», которые ненавидят Америку.

Кроме того, американский предприниматель подчеркнул, что этой организации «пора умереть».

#сша #usaid #илон маск #COVID-19 #финансирование
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