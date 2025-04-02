Люди несут цветы к месту гибели военкора Владлена Татарского

Корреспондент «Звезды» сообщает, что в Санкт-Петербурге люди несут цветы к месту гибели ополченца, писателя и военного корреспондента Владлена Татарского.

Татарский погиб два года назад. Чтобы убить его, украинские спецслужбы устроили теракт в петербургском кафе, где он выступал перед единомышленниками.

Исполнительница террористического акта, которая вручила Владлену Татарскому замаскированное под статуэтку взрывное устройство, получила 27 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Это самое суровое наказание в истории современной России, которое назначали женщине-подсудимой.

Журналист Евгений Норин, вспоминая погибшего, заметил, что тот был лихим парнем, который всегда смотрел в лицо опасности. Для Татарского, как добавил Норин, не было ничего важнее победы.