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Люди несут цветы к месту гибели военкора Владлена Татарского

Татарский погиб два года назад из-за теракта, который устроили украинские спецслужбы.
Павел Кутаренко Тимур Шерзад 2025-04-02 14:29:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» сообщает, что в Санкт-Петербурге люди несут цветы к месту гибели ополченца, писателя и военного корреспондента Владлена Татарского. 

Татарский погиб два года назад. Чтобы убить его, украинские спецслужбы устроили теракт в петербургском кафе, где он выступал перед единомышленниками. 

Исполнительница террористического акта, которая вручила Владлену Татарскому замаскированное под статуэтку взрывное устройство, получила 27 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Это самое суровое наказание в истории современной России, которое назначали женщине-подсудимой.

Журналист Евгений Норин, вспоминая погибшего, заметил, что тот был лихим парнем, который всегда смотрел в лицо опасности. Для Татарского, как добавил Норин, не было ничего важнее победы. 

#Санкт-Петербург #Теракт #цветы #«Мемориал» #наш эксклюзив #Владлен Татарский
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