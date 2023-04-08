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Журналист Норин: военкор Татарский догадывался, что его могут убить

Анна Назайкина
12:59 08.04.2023
Сегодня в Москве в похоронном зале Троекуровского кладбища проходит церемония прощания с военкором.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Военкор Владлен Татарский всегда смотрел в лицо опасности и был лихим парнем. Ничего важнее победы для него в этой жизни не было. И поэтому его стоит уважать, даже если лично он мог нравиться не всем. Так сильный характер военкора в разговоре со «Звездой» описал журналист Евгений Норин.

«Конечно, он догадывался, что его могут убить. Он был лихой во всех смыслах. Эта лихость, этот кураж, эта способность смотреть в лицо обстоятельствам, смертельному риску - это те качества, которые в нем были хороши», - сказал он.

По словам Норина, Татарский не мог умереть в постели «при нотариусе и враче».

«Черт возьми, такого удалого мужика еще надо было поискать», - добавил журналист.

Церемония прощания с Татарским уже началась, на Троекуровском кладбище в Москве множество людей с цветами. В связи с церемонией прощания правоохранители усилили меры безопасности у кладбища.

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