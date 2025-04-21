В РПЦ заявили, что российская делегация может приехать на погребение Франциска

Российская делегация, вероятно, приедет на предстоящее погребение папы римского Франциска. Это предполагает протокол межцерковных отношений, сказал «Звезде» секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата Стефан Игумнов.

Он отметил, что последние годы, совпавшие с понтификатом папы Франциска, активно развивались отношения между Московским патриархатом и Ватиканом.

«Оно (развитие отношений. - Прим. ред.) касалось вполне конкретных вопросов и было связано с необходимостью давать совместный ответ на стоящие перед христианами вызовы и на те конкретные нужды, которые испытывают люди, что проявилось, в частности, в совместном оказании помощи страдающему народу Сирии в 2011-2017 годах», - пояснил Стефан Игумнов.

О смерти папы римского Франциска стало известно утром 21 апреля. Понтифику было 88 лет. Точные причины кончины не называются, однако Франциск в последнее время был тяжело болен. В феврале 2025 года его госпитализировали с инфекцией дыхательных путей, у него обнаружили двустороннюю пневмонию. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского. Это сделали также ряд западных политиков.