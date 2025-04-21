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Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска

Понтифик скончался 21 апреля в своей резиденции.
Глеб Владовский 2025-04-21 12:43:42
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Папа Римский Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель», - говорится в телеграмме российского лидера.

Глава государства подчеркнул, что понтифик активно содействовал в развитии диалога между Русской православной и Римско-католической церквями. Кроме того, он отметил его роль в конструктивном взаимодействии между Россией и Святым престолом.

Напомним, папа римский скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Последний раз понтифик появился на публике 20 апреля, выступая с Пасхальным обращением.

#Кремль #Владимир Путин #соболезнования #Папа Римский
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