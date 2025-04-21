Скончался папа римский Франциск

Папа римский Франциск скончался. Об этом сообщили в службе печати Святого престола.

«Сегодня епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и его церкви», - говорится в пресс-релизе.

Точная причина смерти не указывается. На момент кончины понтифику было 88 лет.

Напомним, 14 февраля 2025 года Франциска госпитализировали с двусторонней пневмонией. Инфекция также привела к бронхиальной астме. Последний раз Папа появлялся на публике 20 апреля, делая Пасхальное обращение.