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Скончался папа римский Франциск

Папа Франциск умер 21 апреля в своей резиденции. Причина смерти не указывается.
Глеб Владовский 2025-04-21 10:52:36
© Фото: Vatican News

Папа римский Франциск скончался. Об этом сообщили в службе печати Святого престола.

«Сегодня епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и его церкви», - говорится в пресс-релизе.

Точная причина смерти не указывается. На момент кончины понтифику было 88 лет.

Напомним, 14 февраля 2025 года Франциска госпитализировали с двусторонней пневмонией. Инфекция также привела к бронхиальной астме. Последний раз Папа появлялся на публике 20 апреля, делая Пасхальное обращение.

#Ватикан #Папа Римский Франциск #Папа Римский #кончина #понтифик
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