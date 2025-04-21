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Встречавшийся с Франциском накануне его смерти Вэнс выразил соболезнования

Папа римский Франциск умер 21 апреля в своей резиденции в возрасте 88 лет.
Игнат Далакян 2025-04-21 12:22:13
© Фото: IMAGO, VATICAN MEDIA, Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, встречавшийся с папой римским Франциском накануне его смерти, выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика.

«Я был рад видеть его вчера, хотя он явно был очень болен. Но я всегда буду помнить его по приведенной ниже проповеди, которую он произнес в самые первые дни COVID. Это было действительно очень красиво», - написал Вэнс в соцсети Х.

Также соболезнования выразили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта.

Папа римский Франциск умер 21 апреля в своей резиденции. На момент кончины понтифику было 88 лет. Точные причины смерти не называются.

Франциск в последнее время был тяжело болен. Его госпитализировали 14 февраля 2025 года с двусторонней пневмонией, которая привела к бронхиальной астме. На публике последний раз папа римский появлялся 20 апреля.

#в стране и мире #сша #Ватикан #Трагедия #соболезнования #Папа Римский #франциск #джей ди вэнс
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