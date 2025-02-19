У папы римского обнаружили двустороннюю пневмонию

Врачи римской больницы выявили у папы римского Франциска двустороннюю пневмонию. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным пресс-службы Ватикана, инфекция у понтифика также привела к бронхиальной астме. Франциск уже прошел компьютерную томографию, на которой подтвердилась двусторонняя пневмония.

Уточняется, что понтифик борется с болезнью и пьет антибиотики.

«Полимикробная инфекция, возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита и потребовавшая применения антибиотикотерапии кортизоном, усложняет терапевтическое лечение», - передает сообщение Life.

Сообщается, что папа римский находится в хорошем расположении духа. Он просит молиться о своем здоровье и благодарит всех молящихся за его выздоровление.

Ранее сообщалось, что 88-летний Франциск был госпитализирован в римскую больницу с бронхитом 14 февраля. До этого он болел три недели, но не отменял запланированных встреч и мероприятий. Отмечается, что глава Римско-католической церкви страдает острым бронхитом каждую зиму.