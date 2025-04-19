Путин объявил пасхальное перемирие

Президент России объявил пасхальное перемирие. Соответствующий приказ Владимир Путин отдал в ходе встречи в Кремле с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Верховный Главнокомандующий заслушал доклад о ситуации на линии боевого соприкосновения. Путин заявил, что по гуманитарным соображениям с 18 часов в субботу, 19 апреля, российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Оно будет действовать до 00.00 21 апреля.

«Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру», - сказал российский лидер.

Российские военнослужащие при этом должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника и любых его агрессивных действий, подчеркнул Владимир Путин.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.