Госдеп предупредил ЕС, что США не будут годами встречаться по Украине

Власти США не будут годами встречаться по Украине и европейским партнерам Штатов важно это понимать. С таким заявлением в эфире выступила представитель Госдепа Тэмми Брюс.

«Я думаю, что это важно услышать и европейским партнерам, что мы не будем делать этого в течение года. Мы не будем проводить встречи по поводу встреч... когда есть завершающая фаза войны, которая является прекращением огня, что может произойти немедленно», - цитирует дипломата Life.

Ранее журналисты издания Axios предположили, что своими угрозами выйти из переговорного процесса по Украине Вашингтон давит на Киев.

Напомним, президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио допустили выход из переговоров об урегулировании, если стороны конфликта будут усложнять процесс.

Напомним, накануне в Париже завершились переговоры американской, европейской и украинской делегаций. На этой встрече представители США продемонстрировали «контуры мира на Украине».

По сообщениям Госдепа, стороны положительно восприняли предложения Вашингтона и теперь важно, чтобы все стороны были привержены заключению соглашения. В Кремле комментируя встречу в Елисейском дворце выразили надежду, что в ходе дальнейших переговоров их участниками будет проявлено желание поиска мирного пути.